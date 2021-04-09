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رئيس اقليم كوردستان يعزي بوفاة الأمير فيليب

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-09T12:26:56+0000
رئيس اقليم كوردستان يعزي بوفاة الأمير فيليب

شفق نيوز/ عزّى رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الجمعة بريطاني بوفاة الأمير فيليب، زوج الملكة إليزابيث الثاني،

وقال نيجيرفان بارزاني في تغريدة على "تويتر"، "بالنيابة عن شعب إقليم كوردستان ، أتقدم بأحر التعازي بوفاة دوق إدنبرة صاحب السمو الملكي الأمير فيليب".

وأضاف قائلا: أفكاري وصلواتي مع شعب المملكة المتحدة والعائلة المالكة البريطانية خلال هذا الوقت العصيب.

من جهته عزى رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني في تغريدة على "تويتر" الحكومة والشعب البريطانيين على وفاة الأمير فيليب دوق إدنبرة بعد خدمة طيلة حياته. أفكاري مع العائلة المالكة بأكملها في هذا الوقت العصيب.

أعلن قصر باكنغهام، يوم الجمعة، وفاة الأمير فيليب، زوج الملكة إليزابيث الثاني، عن 99 عاماً.

ودخل الأمير فيليب، المستشفى يوم 16 فبراير للعلاج من عدوى، ثم انتقل إلى مستشفى جديد، حيث أجرى فحوصات وتم وضعه تحت الملاحظة بسبب مرض في القلب، موجود من قبل، ليخضع بعدها لجراحة ناجحة جراء مشكلة في القلب.

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