رئيس اقليم كوردستان يعزي بوفاة الفنان هاوتا أسعد

شفق نيوز/ أعرب رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الجمعة، عن تعازيه بوفاة الفنان هوتا أسعد.

وقال الرئيس بارزاني في بيان اليوم، "ببالغ الأسف تلقينا نبأ وفاة الفنان المعروف في كوردستان المرحوم هاوتا أسعد".

وأضاف "أتقدم بأحر التعازي إلى أسرة الفنان زياد أسعد شقيق الراحل وجمهوره والى فناني كوردستان واشاركهم الأحزان".

اعلن محافظ اربيل اوميد خوشناو، أمس الخميس،عن وفاة الفنان الكوردي البارز هاوتا اسعد عن عمر ناهز 61 عاما.

وهاوتا اسعد هو احد ابرز الفنانين في اربيل وهو شقيق الفنان المعروف زياد اسعد، وهو من مواليد 1961 في اربيل، وهو اب لاربعة اطفال، وتوفي اليوم الخميس في احدى مستشفيات قضاء شقلاوة بعد سنة من المعاناة مع مرض عضال في الرئتين.

وبدأ هاوتا اسعد مسيرته الفنية منذ بداية الثمانينيات في من القرن المنصرم وله العديد من الاغنيات العالقة في ذاكرة الجمهور الكوردي.