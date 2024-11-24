رئيس اقليم كوردستان يعزي بوفاة الفنان "زاهر عبدالله"

شفق نيوز/ أعرب رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الأحد، عن تعازيه بوفاة الفنان الكوردي زاهر عبدالله.

وقال الرئيس نيجيرفان بارزاني في بيان اليوم، "اتقدم بالتعازي لأسرة وأقرباء وزملاء الفنان الراحل زاهر عبد الله، ولفناني كوردستان عامة وإشراكهم أحزانهم بهذا المصاب".

وأضاف أن الراحل "قضى شطرا طويلا من العمر في خدمة الفن والتمثيل الكوردي أسأل الله أن يتغمد روحه بواسع رحمته ويلهم الجميع الصبر والسلوان".

وتوفي في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم أمس السبت، الفنان والممثل المسرحي الكوردي البارز زاهر عبدالله عن عمر ناهز 76 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

يذكر أن عبد الله من مواليد عام 1958 في حي طيراوه في اربيل وامضى 35 عاما من عمره في خدمة الفن الكوردي.