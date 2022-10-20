رئيس اقليم كوردستان يعزي بوفاة الفنان الكوردي اسماعيل خياط

شفق نيوز/ أعرب رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الخميس، عن حزنه لوفاة الفنان التشكيلي الكوردي اسماعيل خياط.

وقال بارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "تلقيت بحزن خبر وفاة الفنان التشكيلي الكوردي اسماعيل خياط، الراحل كان من الفنانين البارزين في مجال الفن التشكيلي وقدم خدمات كبيرة من خلال الفن لشعبه".

وتابع "اعزي عائلة الفنان وزوجته السيدة گه زيزة وجميع فناني كوردستان وارجو من الله ان يتغمده برحمته وان يلهم ذويه الصبر والسلوان".

وتوفي ظهر اليوم الفنان الكوردي الكبير اسماعيل خياط عن عمر ناهز 75 عاما في مدينة السليمانية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن الفنان التشكيلي في منزله بمدينة السليمانية بعدما كان فاقدا للوعي على مدار العامين الماضيين.

والفنان الراحل من مواليد خانقين العام 1944، متزوج من الفنانة المسرحية والتلفزيونية گەزیزە عمر.