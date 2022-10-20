سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

رئيس اقليم كوردستان يعزي بوفاة الفنان الكوردي اسماعيل خياط

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-10-20T17:33:53+0000
رئيس اقليم كوردستان يعزي بوفاة الفنان الكوردي اسماعيل خياط

شفق نيوز/ أعرب رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الخميس، عن حزنه لوفاة الفنان التشكيلي الكوردي اسماعيل خياط.

وقال بارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "تلقيت بحزن خبر وفاة الفنان التشكيلي الكوردي اسماعيل خياط، الراحل كان من الفنانين البارزين في مجال الفن التشكيلي وقدم خدمات كبيرة من خلال الفن لشعبه".

وتابع "اعزي عائلة الفنان وزوجته السيدة گه زيزة وجميع فناني كوردستان وارجو من الله ان يتغمده برحمته وان يلهم ذويه الصبر والسلوان".

وتوفي ظهر اليوم الفنان الكوردي الكبير اسماعيل خياط عن عمر ناهز 75 عاما في مدينة السليمانية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن الفنان التشكيلي في منزله بمدينة السليمانية بعدما كان فاقدا للوعي على مدار العامين الماضيين.

والفنان الراحل من مواليد خانقين العام 1944، متزوج من الفنانة المسرحية والتلفزيونية گەزیزە عمر.

related

رئيس اقليم كوردستان معزيا بوفاة دلزار: ستبقى نتاجاته حية في ذاكرتنا

Date: 2021-04-10 15:12:40
رئيس اقليم كوردستان معزيا بوفاة دلزار: ستبقى نتاجاته حية في ذاكرتنا

بارزاني يستذكر أنفال بهدينان ويدعو بغداد إلى تنفيذ قرار الجنائية العليا

Date: 2020-08-25 05:54:28
بارزاني يستذكر أنفال بهدينان ويدعو بغداد إلى تنفيذ قرار الجنائية العليا

بعد الهجوم الأخير لداعش .. نيجيرفان بارزاني يدعو لوضع حد نهائي للإرهابيين

Date: 2021-12-03 07:43:44
بعد الهجوم الأخير لداعش .. نيجيرفان بارزاني يدعو لوضع حد نهائي للإرهابيين

نيجيرفان بارزاني يبدي مساندةً ودعماً لتنظيم مؤتمر عن التصوف بالعراق

Date: 2020-11-10 12:36:59
نيجيرفان بارزاني يبدي مساندةً ودعماً لتنظيم مؤتمر عن التصوف بالعراق

رئيس اقليم كوردستان: الطريق الوحيد لمعالجة الوضع السياسي في العراق هو التعايش

Date: 2022-06-08 17:08:17
رئيس اقليم كوردستان: الطريق الوحيد لمعالجة الوضع السياسي في العراق هو التعايش

نيجيرفان بارزاني والسفير الكندي يبحثان فرص العمل والإستثمار في الإقليم والعراق كافة

Date: 2022-03-10 09:48:10
نيجيرفان بارزاني والسفير الكندي يبحثان فرص العمل والإستثمار في الإقليم والعراق كافة

"CHP" لنيجيرفان بارزاني: مشاكل المنطقة يجب أن تعالج على أساس مصالح الشعوب مع اقليم كوردستان

Date: 2021-09-06 11:14:51
"CHP" لنيجيرفان بارزاني: مشاكل المنطقة يجب أن تعالج على أساس مصالح الشعوب مع اقليم كوردستان

نيجيرفان بارزاني يعزي بوفاة ضحايا حادث سير بأربيل

Date: 2022-10-14 20:51:42
نيجيرفان بارزاني يعزي بوفاة ضحايا حادث سير بأربيل