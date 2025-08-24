رئيس اقليم كوردستان يعزي بوفاة العلامة بحر العلوم

شفق نيوز- أربيل

أعرب رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الأحد، عن تعازيه الاستاذ في الحوزة العلمية محمد علي بحر العلوم.

وكتب الرئيس نيجيرفان بارزاني في منشور له على منصة "إكس - تويتر سابقا"، "تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ رحيل العلامة محمد علي بحر العلوم، الذي كرّس حياته للعلم ونشر قيم الاعتدال والتسامح".

وأضاف "نتقدم بخالص التعازي والمواساة إلى أسرته الكريمة والحوزة العلمية".

وكانت العتبة العباسية قد أعلنت، مساء أمس السبت، وفاة أستاذ الحوزة العلمية محمد علي بحر العلوم.

ومحمد علي بحر العلوم، هو نجل العلامة رئيس مجلس الحكم السابق محمد بحر العلوم وشقيق وزير النفط الأسبق إبراهيم بحر العلوم، ويعد أحد العلماء والأكاديميين المرموقين في النجف، وهو أحد مؤسسي معهد العلمين للدراسات العليا.