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رئيس اقليم كوردستان يعزي بوفاة الشيخ شمو

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-01-19T12:50:04+0000
رئيس اقليم كوردستان يعزي بوفاة الشيخ شمو

شفق نيوز/ قدم رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الاربعاء، تعازيه لوفاة رئيس مركز "لالش" الأيزيدي الشيخ شمو الذي فارق الحياة بسبب مضاعفات فيروس كورونا.

وذكر المكتب الاعلامي لرئاسة الاقليم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان بارزاني أجرى اتصالاً هاتفياً مع الشيخ هادي شقيق الراحل الشيخ شمو، وقدم تعازيه لعائلة وذويّ وأصدقاء الفقيد ومجلس الروحاني الايزيدي.

وابتهل بارزاني لله بأن يتغمد الفقيد فسيح جناته ويلهم ذويه الصير والسلوان، وفقا للبيان.

ويوم امس الثلاثاء، أعلنت دائرة شؤون الايزيديين في دهوك، وفاة مستشار رئيس حكومة اقليم كوردستان "رئيس مركز لالش" شيخ شمو متأثراً بمضاعفات فيروس كورونا.

وقال مدير الدائرة جعفر سمو، لوكالة شفق نيوز، إن الشخصية الايزيدية المعروفة في كوردستان، شيخ شامو توفي عصر اليوم، في احدى مستشفيات العاصمة التركية انقرة جراء مضاعفات اصابته بفيروس كورونا، مشيراً إلى أن الفقيد كان قد اصيب بفيروس كورونا قبل ايام عدة.

ويشغل الراحل مستشار رئيس حكومة اقليم كوردستان، ورئيس مركز لالش الثقافي والاجتماعي، فضلاً عن كونه نائب سابق ببرلمان الاقليم.

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