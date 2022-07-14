رئيس اقليم كوردستان يعزي بوفاة السكرتير السابق للحزب الشيوعي كريم احمد

شفق نيوز/ عبر رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ، اليوم الخميس، عن تعازيه ومواساته بوفاة السكرتير السابق للحزب الشيوعي الكوردستاني كريم احمد الذي توفي اليوم عن عمر ناهز ١٠٠عام.

وجاء في رسالة التعزية التي وجهها الرئيس بارزاني واطلعت عليها وكالة شفق نيوز ، ان تلقى بحزن نبأ وفاة السياسي والمناضل العريق والبارز على مستوى كوردستان والعراق والسكرتير السابق للحزبين الشيوعي العراقي والكوردستاني كريم احمد.

وأضاف ان الراحل كان شخصية بارزة وعتيدة في ميدان النضال الوطني وكرس كل عمره للنضال السياسي ومن اجل الشعب والافكار التي آمن بها، مبينا انه تحمل على هذا الطريق السجون والكثير من المعاناة.

وعبر رئيس إقليم كوردستان عن تعازيه ومواساته العميقة لذويه وأهله ورفاقه واصدقائه ومشاطرته باحزانهم، داعيا الله ان يشمل برحمته روحه وان يلهم الجميع الصبر والسلوان.