رئيس اقليم كوردستان يعزي بوفاة الخياط

شفق نيوز/ قدم رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم السبت، تعازيه بوفاة الفنان والممثل الكوردي البارز عبدالله الخياط.

وقال بارزاني، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، "بأسف بالغ علمنا بوفاة الفنان المعروف في مجال المسرح والدراما المرحوم عبدالله خياط".

وأضاف "نقدم تعازينا لعائلة وذوي واصدقاء ورفاق المرحوم وجميع فناني السليمانية وكوردستان ونشارككم الاحزان".

وتوفي في مدينة السليمانية اليوم السبت، الفنان والممثل الكوردي البارز عبدالله الخياط متأثرا بإصابته بمضاعفات فيروس كورونا، بعد مكوثه لمدة 19 يوما في المستشفى.

ويُعد الراحل من الفنانين المسرحيين والسينمائيين الكورد البارزين، ولديه العديد من الأعمال الفنية.

وعبدالله حمه صالح حمه أمين المعروف بـ"عبدالله الخياط" من مواليد العام 1964 في مدينة حلبجة، وحاصل على الشهادة الثانوية الصناعية، وخدم في مجال الدراما والمسرح لأكثر من 40 عاماً.