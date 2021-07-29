رئيس اقليم كوردستان يعزي الجيش العراقي بحادثة تحطم مروحية عسكرية

شفق نيوز/ قدم رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الخميس تعازيه للجيش العراقي وعائلات طاقم المروحية التي سقطت فجر اليوم.

وقال بارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ "اتقدم بأحر التعازي والمواساة الى الجيش العراقي وعوائل طاقم المروحية العسكرية التي سقطت فجر اليوم في منطقة آمرلي ٲثناء مهمة قتالية وٲدت إلى استشهاد الطاقم بأكمله".

واضاف "ادعو الله تعالى ٲن يتغمد الشهداء بواسع رحمتە ويلهم ذویهم الصبر والسلوان".

وسقط خمس ضحايا بينهم ضابط برتبة عقيد وآخر برتبة رائد، في وقت سابق من يوم الخميس، إثر تحطم طائرة مروحية عراقية، في مدينة آمرلي في محافظة صلاح الدين.

وكان مصدر أمني ابلغ وكالة شفق نيوز، إن الحادث تسبب باحتراق الطائرة وتم إخراج خمس جثث منها، من دون معرفة أسباب الحادث بعد.

كما نعت قيادة العمليات المشتركة سقوط كل من، العقيد طيار أسامة طارق عبد عبيد، الرائد طيار علي فاضل غضبان، نائب ضابط لؤي حاتم فرحان، نائب ضابط أثير فائز إبراهيم، نائب ضابط وسام علي سفيح، وهم طاقم طائرة هليكوبتر نوع مي 17.

وأضاف أن المروحية سقطت خلال تأديتها مهمة قتالية.