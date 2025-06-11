رئيس اقليم كوردستان يضع إكليل زهور على جثمان كريم سنجاري (صور)

شفق نيوز/ شارك رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الأربعاء، في مراسم تشييع جثمان وزير الداخلية السابق في حكومة الإقليم كريم سنجاري.

وجرت اليوم في مدينة اربيل مراسم رسمية لاستقبال جثمان الراحل، شارك فيها الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اضافة الى رئيس الاقليم، ورئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني مع عدد من القيادات في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، والشخصيات السياسية والاجتماعية البارزة.

ووضع رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اكليل زهور على جثمان الراحل قبل أن يتم تشييعه و مواراته الثرى لمثواه الأخير في مقبرة "بيرمام" بمدينة اربيل.

وتوفي، أمس الثلاثاء، القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني ووزير الداخلية السابق في حكومة إقليم كوردستان، كريم سنجاري، عن عمر ناهز 75 عاماً، بعد صراع مع المرض.

ويُعد سنجاري من الشخصيات البارزة في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، حيث تولى منصب وزير الداخلية في حكومة الإقليم ضمن التشكيلة الوزارية الثامنة، وكان له دور محوري في الملفات الأمنية والسياسية للإقليم خلال فترة توليه المنصب.

وأدى الراحل دوراً مهماً داخل الحزب الديمقراطي الكوردستاني، حيث كان يُعد من المقربين من قيادة الحزب، وشارك في رسم السياسات الداخلية المتعلقة بالأمن والاستقرار في كوردستان.

ونعى رئيس الاقليم في بيان مساء أمس سنجاري، مشيدا بالمسيرة النضالية للراحل، قائلاً: "نشأ شنگالي في بيئة وطنية أصيلة، وقضى عمراً طويلاً في النضال والبيشمركة وخدمة قضايا شعبه ووطنه، وتحمل الكثير من المصاعب في أيام الثورة والمواجهة".

وتابع الرئيس نيجيرفان بارزاني: "بعد الانتفاضة، واصل الراحل أداء مهامه بكل إخلاص دون كلل أو تردد"، مشيراً إلى أن "تجربته الشخصية والقريبة مع شنگالي خلال سنوات العمل المشترك تشهد أنه كان مثالاً للنزاهة والإخلاص، وحمل روحاً وطنية عالية".