رئيس اقليم كوردستان يصل إلى طهران للمشاركة في تشييع خامنئي

شفق نيوز - طهران

وصل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، صباح اليوم الجمعة، إلى العاصمة طهران تلبية لدعوة رسمية من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.

وتأتي هذه الزيارة للمشاركة في مراسم تشييع ودفن المرشد الإيراني الراحل آية الله علي خامنئي الذي اغتالته الولايات المتحدة وإسرائيل بضربات جوية مشتركة في أواخر شهر شباط/فبراير الماضي.

وذكرت رئاسة الإقليم في بيان، أن الرئيس نيجيرفان بارزاني سيلتقي خلال الزيارة بعدد من كبار قادة ومسؤولي الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها وكالة شفق نيوز، فإن الرئيس نيجيرفان بارزاني وخلال تواجده في طهران سيعقد لقاءات مع رئيس الجمهورية الإيراني مسعود بزشكيان، ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، ووزير الخارجية عباس عراقجي.

وكانت وسائل إعلام رسمية إيرانية، قد كشفت أمس الأول الأربعاء، عن الشخصيات العراقية التي ستشارك بتشييع خامنئي.

ووفقاً لما نقلته وكالة أنباء فارس الإيرانية في خبر لها، ترجمته وكالة شفق نيوز، فإن الوفد العراقي الذي سيشارك بتشييع خامنئي، سيضم رئيس الجمهورية نزار آميدي، ورئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، بالإضافة إلى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، فضلاً عن وفد كوردي موسع يضم قادة الحزبين في الإقليم الحزب الديمقراطي الكوردستاني، والاتحاد الوطني الكوردستاني.