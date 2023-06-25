رئيس اقليم كوردستان يصل إلى المانيا

شفق نيوز/ وصل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني إلى العاصمة الألمانية برلين في زيارة رسمية، وسيجتمع يوم غد الاثنين، مع المستشار الألماني أولاف شولتز، وعدد من كبار المسؤولين الألمان.

وذكر بيان لرئاسة الاقليم، أن بارزاني وخلال لقاءاته واجتماعاته التي ستشهدها الزيارة، سيبحث مع القيادات والمسؤولين الألمان سبل تعزيز علاقات العراق وإقليم كوردستان مع ألمانيا، وتوسيع مجالات التعاون المشترك، والأوضاع في العراق وإقليم كوردستان والمنطقة بصورة عامة.