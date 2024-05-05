رئيس اقليم كوردستان يصل الى إيران

شفق نيوز/ وصل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الأحد، إلى طهران في زيارة بناءً على دعوة رسمية، بحسب إعلام رسمي إيراني.

ومن المقرر أن يعقد بارزاني، خلال زيارته إلى طهران، لقاءات مع المرشد الإيراني علي الخامنئي، والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف.

وهذه الزيارة هي الخامسة خلال 11 عاماً، يعتزم خلالها رئيس الإقليم تعزيز العلاقات بين الإقليم وطهران، عبر مباحثات مع كبار القادة الإيرانيين.

وبحسب مسؤول في مكتب بارزاني لوكالة شفق نيوز، فإن هذه الزيارة مهمة، تأتي بعد جولة مباحثات موسعة مع القادة السياسيين في بغداد، قال رئيس الإقليم إنه يدشن فيها مرحلة جديدة من العلاقة.

كما تأتي بعد مجيء الرئيس التركي إلى بغداد وأربيل الشهر المنصرم، في زيارة اعتبرت تاريخية.