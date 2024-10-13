رئيس اقليم كوردستان يصدر عفوا خاصا عن عدد من المحكومين ويقرر تحويل "طق طق" الى قضاء

شفق نيوز/ اصدر رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الأحد، عفوا خاصا عن عدد من المحكومين كما أصدر قرارا يقضي بتحويل "طق طق" الى قضاء.

وذكر بيان لرئاسة اقليم كوردستان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه "بحسب الفقرة 6 من المادة 10 في قانون رئاسة اقليم كوردستان العراق الرقم 1 لسنة 2005 المعدل، أصدر رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الاحد مرسوما برقم ( 336) يقضي بالعفو الخاص على عدد من المحكومين في إصلاحيات اقليم كوردستان في إطار عملية للعفو ستكون متواصلة".

ونقل البيان عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الإقليم دلشاد شهاب قوله؛ إنه "بحسب هذا المرسوم يشمل 17 محكوما قضوا معظم فترة محكوميتهم وحالتهم الصحية غير مستقرة".

واوضح ان "هذا المرسوم هو بالاستناد إلى توصية سابقة من رئيس الاقليم بتشكيل لجنة مشتركة بين رئاسة الإقليم ورئاسة مجلس الوزراء في الاقليم والوزارات المعنية ومجلس القضاء اضافة الى هيئة حقوق الانسان في كوردستان لتقييم وضع السجون والإصلاحيات".

يتبع..