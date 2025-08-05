رئيس اقليم كوردستان يشيد بمشروع محلي للألبان ويعده خدمة وطنية (صور)

شفق نيوز- أربيل

زار رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الثلاثاء، معمل حلويات "زومي" لإنتاج الألبان المحلية ضمن حدود قضاء ميركسور، وأشرف على سير العمل فيه.

وأشاد الرئيس نيجيرفان بارزاني، وفق بيان رئاسي، ورد إلى وكالة شفق نيوز، بفكرة إنشاء المعمل ومراحل تطويره، موجهاً شكره لـ ملا مصطفى بارزاني، ومعرباً عن تمنياته بالنجاح والتقدم المستمر للمشروع وموظفيه، ومؤكداً أهمية إدارة المشروع والإنتاج بطريقة مهنية وناجحة.

وشدد على الدور الحيوي الذي يمثله المشروع في توفير فرص العمل لسكان المنطقة والقرى المحيطة، إلى جانب تعزيز قطاع الثروة الحيوانية والزراعة داخل القضاء وفي كوردستان والعراق عموماً، معتبراً أن هذا المشروع يُعد خدمة وطنية.

من جانبه، عبر ملا مصطفى بارزاني عن سعادته بزيارة الرئيس نيجيرفان بارزاني، مقدماً شكره له على إشرافه المباشر، ومؤكداً عزمه على تطوير المشروع بما يخدم سكان المنطقة، ويدعم الإنتاج المحلي، ويصبح حافزاً للنهوض بالإنتاج والتصنيع الوطني.