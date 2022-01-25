رئيس اقليم كوردستان يشيد بثلاث جهات كورية جنوبية

شفق نيوز/ استقبل نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، تشوي كوانغ جين القنصل العام الكوري الجنوبي في أربيل، بمناسبة انتهاء مهامه.

وفي اللقاء إلى جانب توديع القنصل العام، أثنى الرئيس نيجيرفان بارزاني على أعمال كوانغ جين وجهوده في مجال تقوية علاقات إقليم كوردستان مع كوريا الجنوبية آملاً له التوفيق في مهامه الجديدة.

وأشاد أيضاً بدور فرقة الزيتون العسكرية الكورية ووكالة كويكا وشعب وحكومة كوريا الجنوبية في مجال تقديم المساعدة لإقليم كوردستان.

من جانبه، عبر القنصل العام الكوري الجنوبي عن الشكر والامتنان لفخامة الرئيس نيجيرفان بارزاني والجهات المعنية في إقليم كوردستان، على مساعدتهم ومساندتهم له خلال فترة عمله راجياً تعزيز علاقات بلده مع إقليم كوردستان.