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رئيس اقليم كوردستان يشيد باقرار مشروع قانون المحكمة الخاصة بجرائم داعش

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-28T20:56:36+0000
رئيس اقليم كوردستان يشيد باقرار مشروع قانون المحكمة الخاصة بجرائم داعش

شفق نيوز/ اشاد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الاربعاء، بقيام مجلس وزراء الاقليم باقرار قانون المحكمة الخاصة بجرائم داعش، مطالبا برلمان كوردستان بالاسراع بإقراره.

وكتب رئيس اقليم كوردستان في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وتابعته وكالة شفق نيوز، ان اقرار مشروع قانون المحكمة الخاصة بجرائم داعش من قبل مجلس الوزراء مبعث للارتياح، معبرا عن الشكر لأصدقاء السيد كريم خان رئيس فريق التحقيق الدولي (يونيتاد) وفريقه بهذا الصدد.

وطالب بارزاني برلمان كوردستان الاسراع في اقرار مشروع القانون من أجل تحقيق العدالة للضحايا.

ووافق مجلس الوزراء في اقليم كوردستان في وقت سابق من اليوم، على مشروع قانون المحكمة الجنائية المختصة بجرائم داعش في إقليم كوردستان للتحقيق مع إرهابيي داعش ومقاضاتهم على ما اقترفوه من جرائم حرب ومجازر وجرائم ضد الإنسانية.

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