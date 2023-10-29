رئيس اقليم كوردستان يشارك باحتفال اليوم الوطني التركي.. صور

شفق نيوز/ شارك رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الأحد، باحتفال رسمي بمناسبة حلول الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية واليوم الوطني التركي.

شفق نيوز/ ‏شارك رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني مساء يوم الأحد في مراسم اليوم الوطني التركي التي نظمتها القنصلية العامة التركية في مدينة اربيل.

وحضر المراسم ايضاً ممثل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني وعدد من كبار مسؤولي إقليم كوردستان ودبلوماسيون وممثلو الدول الأجنبية في إقليم كوردستان.

وتحتفل تركيا كل عام في يوم 29 أكتوبر/ تشرين الأول، بعيد الجمهورية، وقد صادف اليوم الذكرى الـ 100 لهذه المناسبة، حيث عمت تركيا احتفالات سنوية عارمة، إذ يعتبر هذا اليوم عطلة رسمية ويسبقه يوم بنصف دوام لمعظم المؤسسات الحكومية والمدارس والمعاهد والجامعات وغيرها.