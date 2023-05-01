وفد ألماني رفيع يؤكد لنيجيرفان بارزاني رغبة برلين بتوطيد العلاقات مع اقليم كوردستان

شفق نيوز/ استقبل رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الاثنين، وفدا ألمانيا رفيعا برئاسة وزير الدولة الألماني للتعاون الاقتصادي والتنمية يوخن فلاسبارس، وبحث معه العلاقات الثنائية بين الطرفين.

وبحسب بيان لرئاسة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن الجانبين بحثا في الاجتماع الذي حضره السفير الألماني في العراق والقنصل العام الألماني في أربيل، سبل تعزيز علاقات ألمانيا مع العراق وإقليم كوردستان، وعلاقات أربيل وبغداد، وأوضاع العراق بصورة عامة.

وإلى جانب الإشارة إلى استمرار الدعم الألماني للعراق وإقليم كوردستان، أكد الوفد الضيف رغبة بلاده في توطيد علاقاتها مع إقليم كوردستان في المجالات كافة.

من جهته، وإلى جانب التعبير عن شكر وامتنان إقليم كوردستان لدعم ومساعدات شعب وحكومة وبرلمان ألمانيا، أكد الرئيس نيجيرفان بارزاني أن إقليم كوردستان يرغب في تعزيز علاقاته مع ألمانيا في جميع المجالات، وعبر عن الاستعداد لتقديم كل التسهيلات للقطاع الخاص والاستثمار الألمانيين في إقليم كوردستان.

تأثير التغير المناخي على العراق وإقليم كوردستان، وآخر التطورات في المنطقة بصورة عامة، مع مجموعة مسائل أخرى تحظى بالاهتمام المشترك، شغلت محوراً آخر للاجتماع، إلى جانب توديع السفير الألماني لدى العراق والذي ستنتهي مهامه في العراق قريباً، حيث تمنى له بارزاني الموفقية في مهامه الجديدة، وفق البيان.