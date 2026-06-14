رئيس اقليم كوردستان يستقبل وفداً عسكرياً رفيعاً برئاسة رئيس أركان الجيش

شفق نيوز - أربيل

استقبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، صباح اليوم الأحد في مدينة أربيل، وفداً عسكرياً اتحادياً رفيع المستوى برئاسة رئيس أركان الجيش، الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله.

وقال مصدر بوزارة الدفاع العراقية، لوكالة شفق نيوز، إنه من المقرر أن يبحث الجانبان خلال اللقاء آليات تعزيز التنسيق الأمني والعسكري المشترك بين القوات الاتحادية وقوات البيشمركة، فضلاً عن استعراض الأوضاع الأمنية في البلاد وتأمين المناطق ذات الاهتمام الأمني المشترك لضمان ملاحقة فلول الإرهاب واستقرار المنطقة.

وتأتي هذه الزيارة تزامناً مع الحراك الجاري بشأن ملف سلاح الفصائل، وقرب انسحاب قوات التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش بقيادة الولايات المتحدة من البلاد.