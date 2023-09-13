صور وفيديو.. رئيس اقليم كوردستان يستقبل وزير الخارجية النمساوي

شفق نيوز/ استقبل رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الاربعاء، وزير الخارجية النمساوي ألكساندر تشالنبيرغ في مدينة اربيل .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان وزير الخارجية النمساوي وصل الى مدينة اربيل مساء أمس، وجرى استقباله من قبل عدد من مسؤولي الإقليم في مطار اربيل الدولي .

واضاف مراسلنا، ان وزير الخارجية النمساوي سيشارك في افتتاح مؤتمر اقتصادي مشترك بين النمسا واقليم كوردستان اضافة الى لقاء الزعيم الكوردي مسعود بارزاني ورئيس وزراء الإقليم مسرور بارزاني ضمن جدول أعماله.