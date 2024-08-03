رئيس اقليم كوردستان يستذكر موقف اللواء الطيار "ماجد التميمي" مع منكوبي سنجار

شفق نيوز/ اشاد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم السبت، بموقف اللواء الطيار الراحل "ماجد عبد السلام التميمي" الذي قضى نحبه خلال مساعدة منكوبي سنجار بعد اجتياح تنظيم داعش للقضاء في صيف العام 2014.

وقال الرئيس نيجيرفان بارزاني في كلمة له خلال مراسم إحياء الذكرى العاشرة للإبادة العرقية للإيزيديين، إنه "وبهذه المناسبة، أثني باسمي وباسمكم، وبحرارة على مسؤولي وفرق مكتب تحرير المختطفين".

وأردف بالقول إن تحرير وإعادة 3579 مختطفاً عمل جبار يستحق الثناء والتقدير الكبيرين".

وطمأن رئيس الاقليم الإيزيديين، وخاطبهم بالقول: إننا سنكون دائماً سنداً لهم وسندافع عن حقوقهم. وسنواصل جهودنا لتحويل سنجار إلى محافظة وإعادة إعمارها. وأضاف "سنعمل على أن تكون مشاركة وتمثيل الإيزيديين وكل المكونات سياسياً وإدارياً في مؤسسات إقليم كوردستان والعراق مصانة وكما يجب. وسنستمر لكي تُعرف الإبادة العرقية للإيزديين على نطاق أوسع عالمياً ويتم تعويضهم".

ومضى قائلا: أشد على أيدي جميع الذين يحيون هذه الذكرى الحزينة اليوم في أي مكان. الشكر والتقدير لجميع الذين وقفوا منذ اللحظات الأولى للإبادة العرقية إلى جانب الأخوات والإخوة الإيزديين وأهالي سنجار، وأخص منهم أهالي دهوك وبادينان المخلصين المضيافين عامة، الذين فتحوا أحضانهم بكل شكل لتلقي منكوبي سنجار. إن إنسانيتهم وكرمهم لن يُنسيا أبداً.

واختتم الرئيس نيجيرفان بارزاني كلمته بتوجيه تحية "للذكرى والروح الطاهرة للواء الطيار العراقي (ماجد عبدالسلام التميمي) الذي استشهد وفارق الحياة وهو يساعد منكوبي سنجار"، قائلا: نحيي روحه الطاهرة، ونوجه من هنا مرة أخرى تحياتنا و تقديرنا ومحبتنا لعائلته".

وتوفي اللواء الطيار ماجد التميمي في يوم12 من شهر آب عام 2014 في حادثة سقوط مروحيته العسكرية على قمة جبل سنجار أثناء محاولته لإجلاء العالقين على الجبل من الايزيديين المنكوبين من الابادة

وفي اب/ أغسطس 2014 قرر مجلس وزراء اقليم كوردستان برئاسة انذاك نيجيرفان بارزاني تسجيل اللواء الطيار العراقي ماجد عبد السلام سالم التميمي الذي توفي في حادثة سقوط المروحية في جبل سنجار كأحد شهداء كوردستان، وأن يقام نصب تذكاري له في الاقليم وفاءً لذكراه