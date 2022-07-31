رئيس اقليم كوردستان يستذكر عمليات الانفال ضد الكورد ويوجه كلمة لأمهات الضحايا

شفق نيوز/ استذكر رئيس اقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، يوم الأحد، الذكرى السنوية التاسعة والثلاثين لعمليات الأنفال سيئة الصيت التي شنها النظام البعثي السابق ضد الكورد من عشيرة البارزانيين.

وقال بارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "اليوم، في الذكرى السنوية التاسعة والثلاثين للإبادة الجماعية وأنفلة ثمانية آلاف يافع وشاب ورجل من المدنيين البارزانيين، ننحني إجلالاً وإكباراً للأرواح الطاهرة للمؤنفلين، ونستذكرهم بكل إكرام وتقدير".

وأضاف "تحية لعوائلهم وذويهم الذين تحملوا بعد تلك الجريمة والفاجعة حياة قاسية ومرة للغاية، حيث أن آلاف الأمهات الشامخات تحملّن لوحدهّن مضطرات مهمة تأمين لقمة العيش وتربية أولادهن، ونجحن في تنشئة جيل مخلص. هؤلاء الأمهات هن موضع فخر وأقبّل أيديهن".

وتابع بارزاني "وكما عجزت جرائم وكوارث التاريخ عن تحطيم إرادة شعب كوردستان للحياة والبقاء، فإن تغييب وأنفلة البارزانيين غذّت كفاح شعب كوردستان ونضاله في سبيل الحرية بمزيد من القوة، وزادت مجرمي الأنفال ضعفاً".

وختم بالقول "اليوم، في هذه الذكرى وبينما نواري رفات مائة مؤنفل بارزاني في تربة الوطن المباركة، فإن قلبي وفكري مع الأمهات والزوجات والأخوات الثكالى للمؤنفلين وأولادهم وأقاربهم، متعاطف معهم واشاركهم أحزانهم. الشكر والامتنان لأهالي أربيل الكرام وكل الذين ساعدوا ذوي المؤنفلين".

ووصل صباح اليوم الى منطقة بارزان في اربيل، رفات 100 ضحية من عشيرة بارزان لمواراتهم الثرى في مقبرة البارزانيين المؤنفلين.