رئيس اقليم كوردستان يزور فرنسا

شفق نيوز/ يصل رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الجمعة، إلى العاصمة باريس تلبية لدعوة رسمية من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.

وقالت رئاسة الإقليم في بيان، إن الرئيس نيجيرفان بارزاني سيشارك مساء اليوم جنبا الى جنب مع زعماء وقادة العالم في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في قصر الإليزيه في فرنسا.

وكان رئيس الجمهورية العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، قد وصل أول أمس الأربعاء، إلى فرنسا تلبيةً لدعوة رسمية تلقاها من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في العاصمة باريس.