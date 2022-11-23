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رئيس اقليم كوردستان يزور دهوك وحادثة الانفجار الغازي على رأس أولوياته

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-11-23T09:53:15+0000
رئيس اقليم كوردستان يزور دهوك وحادثة الانفجار الغازي على رأس أولوياته

شفق نيوز / وصل رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الأربعاء، الى محافظة دهوك.

وقال مراسل وكالة شفق ان رئيس الاقليم سيزور جرحى انفجار الغاز الراقدين في المستشفيات للعلاج، ويشارك في مراسم العزاء المقامة على الضحايا الذين سقطوا، ويزور مكان الانفجار ايضا.

وكانت مديرية الدفاع المدني في محافظة دهوك أعلنت، أمس الثلاثاء، مصرع أربعة أشخاص وإصابة 27 شخصاً، نتيجة انفجار وقع بسبب تسريب للغاز، الأمر الذي دفع حكومة إقليم كوردستان إلى حظر استخدام منظومة الغاز السائل.

ووقع الحادث بحسب ما ذكره مراسلنا عندما تسرب الغاز في أحد أنابيب الاقسام الداخلية للطلبة في مركز محافظة دهوك.

وبحسب مصادر طبية، فإن عدد الجرحى وصل الى 33 شخصا اثنان منهم في حالة حرجة.

وجاء الحادث بعد أيام قليلة من وقوع انفجار نتيجة تسريب بمنظومة الغاز في منزل بمحافظة السليمانية ما اوقع ضحايا وجرحى، وانهيار عدد من المنازل.

وعقب تلك الحوادث، وجه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني بوقف جميع أشكال العمل بنظام الغاز وعدم استخدامها بأي شكل من الأشكال، كما وجه بإجراء تحقيق شامل مع جميع الأطراف.

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