رئيس اقليم كوردستان يجري زيارةً رسميةً إلى الأردن

شفق نيوز/ من المقرر أن يجري، رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الأحد، زيارة رسمية إلى عمّان، عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية.

وذكرت رئاسة الإقليم في بيان أنه "خلال الزيارة، سيجتمع الرئيس نيجيرفان بارزاني مع الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، ويبحث معه تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين العراق وإقليم كوردستان والأردن".

وأضاف البيان أنه "في إطار الزيارة، سيعقد الرئيس نيجيرفان بارزاني لقاءات واجتماعات مع عدد من كبار المسؤولين الأردنيين".