رئيس اقليم كوردستان يزور السليمانية

شفق نيوز/ وصل رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، صباح اليوم الثلاثاء، الى محافظة السليمانية ضمن سلسلة الزيارات التي يجريها مؤخرا للمحافظات والمناطق الإدارية المستقلة في الإقليم.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن هدف الزيارة هو عقد لقاءات مع المسؤولين المحليين في المحافظة.

وأوضح أن الرئيس نيجيرفان بارزاني سيبحث مع المسؤولين القضايا المتعلقة بالانتخابات المقبلة والتحديات التي تواجه العملية الانتخابية، مضيفًا أن الحوار سيتناول الاستعدادات الجارية للانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في 20 تشرين الأول/ أكتوبر 2024.

ومن الجدير بالذكر أن القوى السياسية في إقليم كوردستان ستخوض المنافسة على 100 مقعد في البرلمان، فيما لم يتم بعد الإعلان الرسمي عن موعد انطلاق الحملات الانتخابية.