رئيس اقليم كوردستان يزور السليمانية

شفق نيوز/ من المقرر أن يزور رئيس إقليم كوردستان نيجرفان بارزاني مدينة السليمانية، يوم غد الاحد، للاجتماع مع الاطراف السياسية والتباحث حول ملفات عدة وتقريب وجهات النظر بين مكونات البيت الكوردي.

وقال مصدر مطلع، لوكالة شفق نيوز إن الحزب الديمقراطي الكوردستاني قرر في إجتماعه الاخير للمجلس القيادي للحزب تطبيع علاقاته مع الاحزاب والاطراف السياسية في إقليم كوردستان.

واضاف المصدر، أن رئيس الإقليم، نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني نيجرفان بارزاني، سيقوم بزيارة الاطراف السياسية في السليمانية، ويعقد العديد من الاجتماعات بهدف تطبيع الأوضاع والتركيز على المشتركات الجامعة للبيت الكوردي، لافتا الى أن نجيرفان سيلتقي خلال الزيارة بـ"بافيل طالباني وعمر سيد علي وصلاح الدين بهاء الدين وعلي بابير".