رئيس اقليم كوردستان يرحب بإعلان وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل

شفق نيوز/ رحب رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الثلاثاء، بإعلان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.

وكتب الرئيس نيجيرفان بارزاني في منشور له على منصة "إكس - تويتر سابقا"، بأنه يؤمن "إيمانا راسخا بأن الطريق الوحيد القابل للتطبيق نحو الاستقرار والأمن والازدهار الدائم في الشرق الأوسط يكمن في الحوار الشامل والبناء والتفاهم المتبادل بين جميع الأطراف".

كما وأعرب رئيس الاقليم عن تقديره للرئيس ترامب والقادة الآخرين على التزامهم بالدبلوماسية، والحل السلمي للصراعات في هذا الوقت الحرج.

وتعد تصريحات نيجيرفان بارزاني أول موقف يصدر من مسؤول عراقي رفيع المستوى إزاء إعلان وقف إطلاق النار بين ايران واسرائيل بعد صراع دام 12 يوما من تبادل الهجمات الجوية والصاروخية المدمرة بين الجانبين.