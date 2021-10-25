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رئيس اقليم كوردستان يرحب باستئناف القنصل الأردني لمهام عمله

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-10-25T08:50:21+0000
رئيس اقليم كوردستان يرحب باستئناف القنصل الأردني لمهام عمله

شفق نيوز/ استقبل رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الاثنين، فؤاد المجالي القنصل الأردني العام في الاقليم.

وذكر بيان لرئاسة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "بارزاني عبر عن مساندته لإنجاح أعمال ومهام سعادة القنصل، كما جدد فخامته التعبير عن شكر وامتنان إقليم كوردستان للدعم المتواصل الذي يتلقاه من لدن جلالة الملك عبدالله الثاني ملك الأردن في الفترات الصعبة".

من جانبه، أكد القنصل العام الأردني أنه يتطلع بحرص إلى التعامل مع مؤسسات إقليم كوردستان وتعزيز العلاقات.

واتفق الجانبان في الرأي بأن علاقات إقليم كوردستان والمملكة الأردنية تاريخية وأن قيماً مشتركة تجمع بين الجانبين وفرص توسيع مجالات العلاقة والتعاون المشترك بينهما أكبر، ما يعود بالنفع على إقليم كوردستان والعراق والأردن.

وبحث الطرفان؛ الانتخابات العراقية، وجهود تشكيل الحكومة الاتحادية القادمة، ووباء كوفيد-١٩ وتداعياته، إضافة إلى عملية التلقيح باللقاح المضاد لفيروس كورونا، فضلا عن أعمال ونشاطات الجالية الأردنية في إقليم كوردستان ومسألة الاستقرار في الأردن والعراق والمنطقة بصورة عامة، وفقا للبيان.

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