رئيس اقليم كوردستان يدين بـ"شدة" مجزرة صلاح الدين

شفق نيوز/ ادان رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الاحد بشدة قتل واختطاف 12 شابا في مدينة بلد التابعة لمحافظة صلاح الدين.

ودعا بارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، المؤسسات ذات العلاقة والحكومة الاتحادية الى الاسراع في تحديد هوية الجهات والمجاميع الارهابية التي تقف وراء الجريمة، وإحالة المجرمين على القانون لينالوا جزاءهم العادل.

واضاف ان من واجب القوى والاطراف السياسية كافة مساندة ودعم الحكومة لوضع حد للتهديدات والجرائم والاعتداءات المستمرة على حياة المواطنين والممتلكات.

وقام مسلحون مجهولون بتصفية ثمانية شبان رميا بالرصاص دون معرفة الأسباب في قرية الفرحاتية التابعة لقضاء بلد في صلاح الدين، بينما فقد أثر أربعة آخرين، وفق مصدر أمني لوكالة شفق نيوز.

وقرر الكاظمي امس السبت إحالة مسؤولين أمنيين إلى التحقيق على خلفية "مجزرة" قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين.

واتهم المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب مقاتلي فصيل "عصائب أهل الحق" بالوقوف وراء الهجوم، وقال إن عدد الضحايا 12 مدنياً

وقال المركز في بيان نشرته على صفحته في فيسبوك، إن "ميليشيا مسلحة تنتمي إلى عصائب أهل الحق قتلت 12 مدنيا بينهم 4 أطفال بحملة دهم فجر اليوم في قضاء بلد جنوبي محافظة صلاح الدين".

وأضاف المركز أن "المغدورين هم من أبناء عشيرة الرفيعات وعشيرة الجيسات".

ويأتي هذا الحادث بعد مقتل مقاتل في عصائب أهل الحق وإصابة آخر بجروح في منطقة سيد غريب شمال شرقي الدجيل في صلاح الدين بهجوم لتنظيم داعش، وفق ما أبلغ وكالة شفق نيوز قائممقام الدجيل عبد العزيز فزع.