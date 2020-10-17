رئيس اقليم كوردستان يدين حرق مقر الديمقراطي الكوردستاني ببغداد

شفق نيوز/ ادان رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم السبت احراق مقر الفراع الخامس للحزب الديمقراطي الكوردستاني في العاصمة بغداد على ايدي انصار للحشد الشعبي.

وقال بارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن فئة خارجة عن القانون قامت صباح اليوم بإحراق مقر فرع الحزب الديمقراطي الكوردستاني بمدينة بغداد، وخلال مهاجمة المقر أحرق علم كوردستان وصور الرموز الكوردية ثم تم رفع علم الحشد الشعبي على المبنى.

واضاف "إننا ندين تلك الهجمة ونعدها عملاً تخريبياً. لأن مهاجمة مقر حزب كان من القوى الرئيسة التي أسهمت في إسقاط الدكتاتورية في العراق، هي بالتالي مهاجمة علی التاريخ النضالي المشترك للكورد والقوى العراقية الثائرة للقضاء على الظلم والدكتاتورية. كما أنها مهاجمة للتعايش السلمي وتقويض للسلم المجتمعي والسياسي ولا تتفق مع مبادئ الدستور والديمقراطية وحقوق الإنسان".

واردف بالقول ان قوات البيشمركة والحشد الشعبي والقوات المسلحة العراقية سطرت تاريخاً مشتركاً جديداً في الحرب علی داعش، ونأمل أن تؤدي هذه الشراكة إلى المزيد من التعاون السياسي في سبيل إنقاذ كل شعب العراق من الأوضاع المتدهورة التي يعاني منها.

وتابع رئيس اقليم كوردستان لا ينبغي لأي تصريحات أو سجالات في أي مجال أن تخرب هذه الشراكة الجديدة بين قوميات ومكونات العراق الجديد، ويجب أن تستخدم كافة الأطراف الشراكة النضالية الماضية في مساعدة الحكومة الاتحادية العراقية على إقامة إدارة أفضل تخدم شعب العراق.

ودعا نيجيرفان بارزاني جميع الأطراف إلى التعامل بهدوء مع هذه الحادثة، وأن تباشر المؤسسات المعنية في الحكومة العراقية بالتحقيقات والإجراءات القانونية بصورة جدية وبسرعة وتقدم المخربين للقانون.