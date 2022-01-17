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رئيس اقليم كوردستان يدين "الهجوم الإرهابي" على الإمارات: تصعيد خطير يهدد المنطقة

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-01-17T18:19:48+0000
رئيس اقليم كوردستان يدين "الهجوم الإرهابي" على الإمارات: تصعيد خطير يهدد المنطقة

شفق نيوز / أدان لرئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الاثنين، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مواقع مدنية في ٲبو ظبي بدولة الإمارات.

وكتب بارزاني في تغريدة له على تويتر، أن "هذا الاعتداء الإرهابي یعد انتهاكا صارخاً للقانون الدولي وتصعیداً خطیراً يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة".

وأضاف "تعازينا الصادقة لأهالي الضحايا وتمنياتنا بالشفاء العاجل للجرحی".

وكانت جماعة الحوثي قد أعلنت أنها نفذت عملية نوعية في العمق الإماراتي، وستبين تفاصيلها لاحقا فيما كانت قد هددت في عام 2019 باستهداف مدينتي أبو ظبي ودبي، وعشرات الأهداف الأخرى.

وفى وقت سابق من اليوم، أعلنت شرطة أبوظبي، عن وفاة مواطن باكستاني وشخصين من الجنسية الهندية وإصابة 6 آخرين، جراء الانفجار والحرائق التي شهدتها العاصمة اليوم الاثنين.

كما أعلنت شرطة أبو ظبي: "السيطرة على الحريق الذي اندلع صباح اليوم في منطقة مصفح آيكاد 3 بالقرب من خزانات أدنوك، ما أدى إلى انفجار 3 صهاريج نقل محروقات بترولية".

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أكدت الشرطة أن "السلطات المختصة تبدأ تحقيقًا موسعا حول سبب الحريق والظروف المحيطة به".

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