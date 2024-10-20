نيجيرفان بارزاني يدلي بصوته في الانتخابات البرلمانية لإقليم كوردستان (صور)

شفق نيوز/ ادلى رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني صباح يوم الأحد بصوته وبرفقته نجله ادريس بارزاني في الانتخابات البرلمانية باقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان بارزاني ادلى بصوته مع بداية فتح صناديق الاقتراع وانطلاق العملية الانتخابية .

واضاف ان رئيس اقليم كوردستان ادلى بصوته في أحد مراكز (VIP) داخل فندق روتانا في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وانطلقت عملية الاقتراع العام في الانتخابات البرلمانية بإقليم كوردستان في تمام الساعة السابعة صباحا يوم الاحد حيث يحق لـ 2,683,618 ناخبا المشاركة في الانتخابات العامة .

وانتهت عملية الاقتراع الخاص للعسكريين يوم الجمعة الماضي الموافق 18 تشرين الأول حيث بلغت نسبة المشاركة 97 بالمئة بحسب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التي تدير العملية.