رئيس اقليم كوردستان يدلي بصوته

شفق نيوز - أربيل

أدلى رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ونجله أدريس، صباح اليوم الثلاثاء، بصوتيهما مع انطلاق عملية الاقتراع العام للانتخابات التشريعية في العراق.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن مراكز الاقتراع فتحت أبوابها أمام الناخبين منذ الساعات الأولى من الصباح في مناطق ومدن الاقليم، حيث توافد المواطنون للإدلاء بأصواتهم لاختيار ممثليهم في مجلس النواب العراقي للدورة المقبلة.

وأضاف أن رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني أدلى بصوته في أحد مراكز الاقتراع المخصصة للشخصيات في فندق "روتانا" بمدينة أربيل.

ومن المقرر أن تستمر عملية التصويت حتى الساعة السادسة مساءً، على أن تبدأ بعدها عمليات العد والفرز وفقاً للإجراءات التي حددتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.