رئيس اقليم كوردستان يدعو الاطراف الكوردستانية لاجتماع مشترك بعد نوروز

شفق نيوز/ وجه رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم السبت، رسالة تهنئة لجميع الكوردستانيين بمناسبة حلول اعياد نوروز ورأس السنة الكوردية.

وقال بارزاني في كلمة متلفزة تابعتها وكالة شفق نيوز، ان يبارك حلول عيد نوروز ورأس السنة الكوردية الجديدة الى جميع الأسر وذوي الشهداء والمؤنفلين والشعب الكوردي وجميع الكوردستانين في البلد وفي الخارج وحيثما كانوا، والبيشمركة الابطال والقوات الامنية بحرارة ومن اعماق القلب، وكل عام وجميع الشعوب والدول التي تحتفل بعيد نوروز بخير.

ووجه بارزاني تهنئة خاصة وشكر وتقدير للفرق الطبية والصحية وجميع الجهات المعنية التي للعام الثاني على التوالي تربض في المواقع الامامية للتصدي لوباء كورونا ويحافظون على حياة وسلامة المواطنين وحياهم جميعا، مستذكرا زملائهم الذين بذلوا حياتهم في هذا الدرب واستذكر جميع الذين فقدوا حياتهم بسبب هذا الوباء، مواسيا عوائلهم وذويهم جميعا. ومتمنيا السلامة وسرعة الشفاء لجميع المصابين.

ووجه بارزاني شكره وتحياته لقوات البيشمركة والاسايش والزيرفاني والنجدة وجميع الذين تعاونوا وساندوا في تطبيق إجراءات الوقاية.

واضاف بارزاني ان نوروز هو عيد قومي مقدس ورمز للانتصار والإحياء والحرية للشعب الكوردي ويمنحنا القوة والمعنويات دوما، داعيا الجميع في البداية الجديدة الى مراجعة الذات والاستفادة من أخطاء الماضي وأن نكون متسامحين و متعافين وان ننظر الى مستقبل اكثر ازدهارا بأمل وتفاؤل وان نوحد جميع قوانا وقدراتنا والعمل معا لنجتاز الصعوبات.

وأكد بارزاني أن النجاح والتقدم وحياة ومعيشة أفضل للمواطنين وضمان الحقوق الدستورية لشعب كوردستان بحاجة الى رص الصفوف والانسجام والعمل الجمعي، مشددا على انهاء الصراعات والاختلافات بين الاطراف السياسية الكوردستانية تلحق لا تجلب غير الضرر والفرقة لكوردستان.

ودعا بارزاني الجميع من جهات ومكونات متسامحين مع بعض العمل معا لمستقبل افضل لكوردستان والحفاظ على الديمقراطية والحرية، داعيا جميع الاطراف من اجل هذا الهدف عقد اجتماع مشترك في رئاسة اقليم كوردستان.

وتابع بارزاني انه من اجل حل المشكلات مع الحكومة الاتحادية ومشكلات العراق بصورة عامة، أجدد التأكيد ان اقليم كوردستان سيكون متعاونا ومساعدا من أجل الاستقرار والسلام ومستقبل أفضل للبلاد ويبذل كل مساعيه بهذا الصدد، داعيا الجميع ان يعرفوا ان حل مشكلات اقليم كوردستان مع الحكومة الاتحادية هو مفتاح للهدوء والاستقرار وتقدم العراق.