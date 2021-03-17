رئيس اقليم كوردستان يحيي قرار مجلس النواب بتحويل حلبجة الى محافظة

شفق نيوز/ عبر رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الأربعاء، عن دعمه الكامل لقرار مجلس النواب العراقي الذي ألزم الحكومة العراقية باستكمال جميع الإجراءات لتحول حلبجة الى محافظة.

وكتب بارزاني على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة تابعتها وكالة شفق نيوز، انه يقدم دعمه الكامل لقرار مجلس النواب العراقي الذي يلزم الحكومة الاتحادية العراقية ان تستكمل الاجراءات اللازمة لتحويل حلبجة الى محافظة.

واضاف بارزاني ان اجماع اعضاء مجلس النواب على هذا القرار هو موضع احترامه وتقديره واشادته.

وصوت مجلس النواب (البرلمان) العراقي، امس الثلاثاء، على إلزام الحكومة الاتحادية بإكمال إجراءات إعلان حلبجة محافظة جديدة.

ويأتي هذا التصويت في الذكرى السنوية الثالثة والثلاثين لقصف مدينة حلبجة بالأسلحة الكيمياوية من قبل نظام صدام حسين، حيث لقي 5 آلاف شخص مصرعهم معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن، إضافة إلى إصابة 10 آلاف آخرين جراء استنشاق الغازات السامة.

وكانت حكومة إقليم كوردستان قد قررت إعلان حلبجة محافظة رابعة في إقليم كوردستان والـ19 في العراق في كانون الأول 2018، إلا أن بغداد لم تصادق على جعلها محافظة رسميا لغاية الآن.