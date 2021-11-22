رئيس اقليم كوردستان يحث لتطوير العلاقة مع هولندا بثلاثة مجالات

شفق نيوز/ اكد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الاثنين، على ضرورة تطوير العلاقات مع هولندا وبالأخص في مجالات الزراعة والاستثمار والتنسيق الأكاديمي.

وذكر اعلام رئاسة الاقليم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان بارزاني استقبل اليوم في أربيل السفير الهولندي في العراق ميشيل رينتنار، وتباحث الجانبان نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة والخلافات التي حصلت عليها، الى جانب تطوير العلاقات العراقية الهولندية واقليم كوردستان في جميع المجالات.

كما بحث الاجتماع دور القوات الهولندية في اطار التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، والدعم الهولندي لوزارة البيشمركة لاجراء الاصلاحات وتنظيم الوزارة.

واشار البيان الى ان رؤى الطرفين تطابقت على ضرورة معالجة المشاكل المتعلقة بنتائج الانتخابات وفق الاليات القانونية والدستورية، وضرورة بدأ الحوارات لتشكيل الحكومة القادمة بعد المصادقة على النتائج النهائية.

كما تم التأكيد على ضرورة الاهتمام بتطوير العلاقات بين اقليم كوردستان وهولندا وخاصة في مجالات الزراعة والاستثمار والقطاع الخاص والتنسيق الجامعي والاكاديمي.

وأشاد بارزاني بدعم ومساعدة هولندا لاقليم كوردستان في اطار التحالف الدولي ضد داعش، وقيّم دور الجهات ذات العلاقة في هولندا للمساعدة التي قدموها لوزارة البيشمركة لاجراء الاصلاحات واعادة تنظيم هيكلها.