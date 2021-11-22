سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

رئيس اقليم كوردستان يحث لتطوير العلاقة مع هولندا بثلاثة مجالات

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-11-22T12:41:17+0000
رئيس اقليم كوردستان يحث لتطوير العلاقة مع هولندا بثلاثة مجالات

شفق نيوز/ اكد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الاثنين، على ضرورة تطوير العلاقات مع هولندا وبالأخص في مجالات الزراعة والاستثمار والتنسيق الأكاديمي.

وذكر اعلام رئاسة الاقليم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان بارزاني استقبل اليوم في أربيل السفير الهولندي في العراق ميشيل رينتنار، وتباحث الجانبان نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة والخلافات التي حصلت عليها، الى جانب تطوير العلاقات العراقية الهولندية واقليم كوردستان في جميع المجالات.

كما بحث الاجتماع دور القوات الهولندية في اطار التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، والدعم الهولندي لوزارة البيشمركة لاجراء الاصلاحات وتنظيم الوزارة.

واشار البيان الى ان رؤى الطرفين تطابقت على ضرورة معالجة المشاكل المتعلقة بنتائج الانتخابات وفق الاليات القانونية والدستورية، وضرورة بدأ الحوارات لتشكيل الحكومة القادمة بعد المصادقة على النتائج النهائية.

كما تم التأكيد على ضرورة الاهتمام بتطوير العلاقات بين اقليم كوردستان وهولندا وخاصة في مجالات الزراعة والاستثمار والقطاع الخاص والتنسيق الجامعي والاكاديمي.

وأشاد بارزاني بدعم ومساعدة هولندا لاقليم كوردستان في اطار التحالف الدولي ضد داعش، وقيّم دور الجهات ذات العلاقة في هولندا للمساعدة التي قدموها لوزارة البيشمركة لاجراء الاصلاحات واعادة تنظيم هيكلها.

related

نيجيرفان بارزاني ومبعوث أمريكي يشددان على التعاون بين الجيش والبيشمركة للقضاء على داعش

Date: 2021-06-25 11:50:57
نيجيرفان بارزاني ومبعوث أمريكي يشددان على التعاون بين الجيش والبيشمركة للقضاء على داعش

نيجيرفان بارزاني يبدي مساندةً ودعماً لتنظيم مؤتمر عن التصوف بالعراق

Date: 2020-11-10 12:36:59
نيجيرفان بارزاني يبدي مساندةً ودعماً لتنظيم مؤتمر عن التصوف بالعراق

نيجيرفان بارزاني يطالب الاتحاد الأوروبي بمنفعة تعود للعراق وكوردستان

Date: 2019-10-15 16:59:39
نيجيرفان بارزاني يطالب الاتحاد الأوروبي بمنفعة تعود للعراق وكوردستان

كاشفاً عن سبب عراقي يسعده.. رئيس الإقليم يوجه رسالة للسياسيين ويحذر من خطر

Date: 2021-03-31 19:15:14
كاشفاً عن سبب عراقي يسعده.. رئيس الإقليم يوجه رسالة للسياسيين ويحذر من خطر

بارزاني وصالح يؤكدان على ضرورة حل مسألة رواتب وحصة الاقليم بالموازنة

Date: 2020-05-11 16:54:12
بارزاني وصالح يؤكدان على ضرورة حل مسألة رواتب وحصة الاقليم بالموازنة

نيجيرفان بارزاني: معالجة المشاكل الداخلية مفتاح إستقرار العراق

Date: 2020-09-24 08:07:19
نيجيرفان بارزاني: معالجة المشاكل الداخلية مفتاح إستقرار العراق

نيجيرفان بارزاني: يتعين أن يكون إقليم كوردستان شريكاً حقيقياً بالدولة الاتحادية العراقية

Date: 2021-09-25 07:42:07
نيجيرفان بارزاني: يتعين أن يكون إقليم كوردستان شريكاً حقيقياً بالدولة الاتحادية العراقية

نيجيرفان بارزاني يطلب من القضاء العراقي مواصلة مساعدة الاقليم بهذا المجال

Date: 2020-09-29 08:44:02
نيجيرفان بارزاني يطلب من القضاء العراقي مواصلة مساعدة الاقليم بهذا المجال