رئيس اقليم كوردستان يجري مباحثات مع وزير الدفاع الاستوني

شفق نيوز/ استقبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، مساء يوم الأربعاء، وزير الدفاع الإستوني هانو بيفكور، الذي يزور الإقليم.

وذكر بيان لرئاسة إقليم كوردستان، إن الاجتماع ركز على برنامج زيارة وزير الدفاع الإستوني لقوات بلاده في إقليم كوردستان في إطار التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، فضلا عن مناقشة آخر المستجدات في محاربته للإرهاب ومحاربة داعش.

واتفق الجانبان على ضرورة استمرار مهمة التحالف الدولي ضد تنظيم داعش لمواجهة تهديد الإرهاب وضمان القضاء التام على التنظيم الذي لا يزال يشكل تهديدا خطيرا يتعلق بالأمن والاستقرار في المنطقة.

وعبر الرئيس بارزاني عن امتنان إقليم كوردستان على مشاركة ودور إستونيا وقواتها العسكرية في إقليم كوردستان وفي مهمة التحالف الدولي ضد داعش، وشدد على أهمية استمرار التعاون وتعزيز التنسيق المشترك في هذا الصدد.

كما تم خلال الاجتماع بحث الأوضاع في العراق والمنطقة بشكل عام والعديد من الموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك.