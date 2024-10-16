رئيس اقليم كوردستان يجتمع مع الرئيس التركي في انقرة

شفق نيوز/ بدأ قبل قليل اجتماع رئيس اقليم كوردستان العراق نيجيرفان بارزاني مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ووصل الرئيس نيجيرفان بارزاني، في وقت سابق من صباح اليوم الأربعاء، الى العاصمة التركية انقرة في زيارة رسمية.

وفور وصوله اجتمع الرئيس نيجيرفان بارزاني مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان.

وكانت رئاسة اقليم كوردستان قد اعلنت مساء امس الثلاثاء أن نيجيرفان بارزاني سيتبادل خلال لقائه الرئيس التركي الآراء ووجهات النظر بشأن تعزيز العلاقات بين تركيا والعراق وإقليم كوردستان.

وأوضحت الرئاسة في بيان أن الجانبين سيناقشان آخر تطورات الأوضاع في المنطقة ومجموعة من القضايا التي تهم الجانبين.