رئيس اقليم كوردستان يجتمع بالسفيرة السويدية

شفق نيوز/ عقد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، مساء اليوم الاثنين، اجتماعا مع وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي لدى وصولها عاصمة الاقليم اربيل.

وقال مصدر في حكومة كوردستان لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني استقبل في مكتبه بأربيل الوزيرة السويدية لبحث عدد من الملفات"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

ووصلت وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي مساء اليوم إلى أربيل عاصمة إقليم كوردستان لبحث جملة ملفات مع المسؤولين الكورد.

وقال مصدر في حكومة الإقليم لوكالة شفق نيوز، إن "وزيرة الخارجية السويدية ستبحث مع المسؤولين الكورد المشاكل العالقة بين بغداد واربيل، وهجرة الشباب، والمهاجرين الكورد الموجودين على حدود بلاروسيا، ودعم حكومة السويد للعراق واقليم كوردستان".

ووصلت ليندي إلى أربيل قادمة من بغداد في ختام زيارتها للعاصمة العراقية ولقائها مع رئيسي الجمهورية برهم صالح والوزراء مصطفى الكاظمي إضافة إلى وزير الخارجية فؤاد حسين.