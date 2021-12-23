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رئيس اقليم كوردستان يتلقى دعوة رسمية لزيارة ايطاليا

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-12-23T16:31:19+0000
رئيس اقليم كوردستان يتلقى دعوة رسمية لزيارة ايطاليا

شفق نيوز/ بحث رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الخميس، مع وزير الخارجية ايطاليا لويجي دي كايو والوفد الدبلوماسي والعسكري المرافق له تنمية وتوسيع مجالات التعاون المشترك بينهما وخصوصا في الجوانب الاقتصادية والثقافية

وجاء ذلك في بيان لرئاسة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، عقب لقاء الرئيس مع وزير الخارجية الايطالي لويجي دي كايو في أربيل.

واشار البيان الى ان السفير الايطالي في العراق والقنصل الايطالي العام في اربيل حضرا اللقاء الذي قال فيه الوزير الايطالي انه سيتفقد قوات بلاده في العراق واكد على استمرار الدعم الايطالي للعراق واقليم كوردستان، مثمنا دور البيشمركة في هزيمة داعش واستضافة النازحين واللاجئين.

واضاف البيان ان الوزير الايطالي قدم الدعوة لرئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني رسميا لزيارة روما، مشيرا الى انه بشأن العلاقات بين العراق والاقليم مع ايطاليا جدد الجانبان رغبتهما لتنمية وتوسيع مجالات التعاون المشترك بينهما وخصوصا في الجوانب الاقتصادية والثقافية.

ونوه الى ان بارزاني من جهته وفضلا عن تقديم التهاني للوزير الايطالي والشعب والحكومة الايطالية بمناسبة حلول عيد ميلاد السيد المسيح ورأس السنة الميلادية الجديدة، عبر عن شكر وتقدير اقليم كوردستان للدعم الايطالي للعراق واقليم كوردستان في الحرب ضد داعش، وكذلك تدريب وتأهيل قوات البيشمركة والمساعدات الانسانية الايطالية.

وافاد البيان بان الوضع السياسي وانتخابات مجلس النواب ونتائجها والمساعي لتشكيل الحكومة المقبلة والتطورات في حرب داعش ومخاطر الارهاب والعلاقات بين اربيل وبغداد والحوارات لمعالجة المشكلات والاوضاع واهمية حماية الامان والاستقرار في المنطقة وعدد من المسائل الاخرى ذات الاهتمام المشترك كانت محاور اخرى في الاجتماع.

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