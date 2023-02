رئيس اقليم كوردستان يبحث مع رئيس وزراء أرمينيا التبادلات التجارية

شفق نيوز/ اجتمع رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني مساء اليوم الجمعة مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في ميونيخ.

وذكر بيان لرئاسة اقليم كوردستان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه جرى خلال اللقاء بحث علاقات أرمينيا مع العراق وإقليم كوردستان في كافة المجالات.

وسلط الجانبان خلال الاجتماع الضوء على أوضاع الجالية الكوردية في أرمينيا والجالية الارمينية في إقليم كوردستان.

وناقشا أيضا العلاقات القديمة بين الجانبين، وتبادل الجانبان الرأي حول التحديات التي تواجه إقليم كوردستان وارمينيا والمنطقة.

وأكد الجانبان خلال الاجتماع على ضرورة توسيع التبادلات التجارية بين البلدين مشيرين الى وجود ارضية وفرصة أفضل في هذا الشأن.

وحول الاوضاع الأمنية ​​والاستقرار في المنطقة، اكد رئيس إقليم كوردستان ورئيس وزراء أرمنستان على أهمية العمل بشكل متكاتف لحل جميع القضايا سلميا من خلال الحوار والتفاهم، وفقا للبيان.

ولاحقا؛ كتب رئيس اقليم كوردستان على صفحته في موقع تويتر؛ "ناقشنا مجالات التعاون مع رئيس وزراء أرمينيا ⁦‪نيكول ‬⁩ باشينيان اليوم في ميونيخ. كما أكدنا على أهمية تعزيز السلام والاستقرار من خلال الحوار".

