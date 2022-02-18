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رئيس اقليم كوردستان يبحث مع رئيس حزب الخضر الألماني اوضاع العراق السياسية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-02-18T16:47:08+0000
رئيس اقليم كوردستان يبحث مع رئيس حزب الخضر الألماني اوضاع العراق السياسية

شفق نيوز/ مواصلة لنشاطاته على هامش مؤتمر ميونيخ الأمني، اجتمع نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كوردستان، اليوم الجمعة، مع أوميد نوريبور، الرئيس المشترك لحزب الخضر الألماني وعضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني.

وبحسب بيان لرئاسة اقليم كوردستان؛ ان بارزاني "إلى جانب تهنئة نوريبور بمباشرته مهامه وبفوز حزب الخضر الألماني في الانتخابات الأخيرة، جدد التعبير عن شكر إقليم كوردستان وتقديره للبرلمان الألماني الذي مدد تفويض قوات بلاده في العراق وإقليم كوردستان، وللمساعدات الإنسانية والعسكرية الألمانية لإقليم كوردستان".

وأضاف البيان أن الجانبين ناقشا في الاجتماع الأوضاع السياسية في العراق، نتائج انتخابات مجلس النواب وعملية انتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي.

ووصل الرئيس بارزاني يوم الخميس إلى ألمانيا للمشاركة في المؤتمر الذي تستمر أعماله من 18 لغاية 20 شباط الجاري.

وسيعقد رئيس الإقليم سلسلة لقاءات واجتماعات مع عدد من زعماء وكبار مسؤولي الدول المشاركين في المؤتمر، وفقا لبيان صادر عن رئاسة الإقليم.

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