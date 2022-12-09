رئيس اقليم كوردستان يبحث مع الرئيسة الهنغارية في اربيل ملفات ذات اهمية مشتركة

شفق نيوز/ بحث رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اليوم الجمعة مع الرئيسة الهنغارية في اربيل عدة مواضيع ذات اهمية مشتركة بين اقليم كوردستان وهنغاريا.

ووصلت الرئيسة الهنغارية کاتالین نوفاك في وقت سابق من يوم الجمعة الى مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان في زيارة رسمية.

وتم استقبال الرئيسة الهنغارية في مطار اربيل الدولي من قبل رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني. .

وتُعتبر هذه الزيارة هي الأولى من نوعها لرئيس هنغاري الى العراق.

وتُعد کاتالین نوفاك أول امراة تتسلم رئاسة هنغاريا في تاريخ البلاد.

وكانت هنغاريا قد فتحت لأول مرة قنصلية لها في اربيل عام 2014 ولديها 116 مستشارا عسكريا في اقليم كوردستان لتدريب قوات البيشمركة وقدمت لها 250 الى 270 مليون دولار كمساعدة لهذه القوات.

وكان الزعيم الكوردي مسعود بارزاني قد زار هنغاريا مرتين في 2012 و 2015.