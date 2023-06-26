رئيس اقليم كوردستان يبحث في المانيا تعزيز العلاقات وملفات مهمة

شفق نيوز/ بحث رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ووزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، يوم الاثنين، سبل تطوير العلاقات بين العراق والاقليم والمانيا.

وذكر بيان لرئاسة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، ان بارزاني التقى في العاصمة الالمانية برلين مع وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية، سيفينا شولتز، وجرى في الاجتماع التباحث حول تطوير العلاقات بين المانيا والعراق واقليم كوردستان والتعاون المشترك في مختلف المجالات والوضع في سنجار والايزيديين والنازحين واللاجئين في الاقليم الى جانب مخاطر التغيير المناخي على العراق.

ووجّه بارزاني الشكر لالمانيا على الدعم والتعاون مع العراق واقليم كوردستان، معبرا عن سعادته بابرام الاتفاق الاخير بين العراق والمانيا.

واكد رغبة اقليم كوردستان في تطوير العلاقات مع المانيا ومواصلة التعاون المشترك.

بدورها اكدت الوزيرة الالمانية على استمرار دعم بلادها للعراق واقليم كوردستان ومواصلة التعاون المشترك خاصة في المجالات المهمة مثل الاستثمار والتدريب في المجالات المختلفة وتنويع مصادر الدخل الاقتصادي بشكل يكون موازيا لمواجهة تأثيرات التغير المناخي على العراق واقليم كوردستان.