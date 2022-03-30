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رئيس اقليم كوردستان يبحث ستة ملفات مع وزير خارجية لوكسمبورغ

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-03-30T11:36:57+0000
رئيس اقليم كوردستان يبحث ستة ملفات مع وزير خارجية لوكسمبورغ

شفق نيوز/ التقى نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كوردستان، جان أسيلبورن وزير خارجية لوكسمبورغ، وبحسب معه مستجدات الوضع السياسي العراقي، وعلاقات أربيل وبغداد والحوار من أجل حل مشاكلهما، بالإضافة إلى أحوال الإيزيديين ومنطقة سنجار والمكونات في سهل نينوى وأوضاع النازحين واللاجئين في اقليم كوردستان.

وذكر بيان لرئاسة الاقليم، إن الرئيس نيجيرفان بارزاني جدد التأكيد على أن المفتاح لأمن واستقرار العراق يتمثل في حل المشاكل بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية، وعلى الجانبين اعتماد الحوار للتوصل إلى سبل الحل التي من شأنها إنهاء مشاكلهما على أساس الدستور.

من جهته، وإلى جانب الإشارة إلى الصعوبات والتحديات التي واجهها إقليم كوردستان في فترة الحرب ضد داعش، أكد وزير خارجية لوكسمبورغ دعم بلده والدول الأوروبية لإقليم كوردستان واهتمام بلده بمسألة المكونات وأحوال الإيزيديين بصورة خاصة، وتحدث عن خطته لزيارة مخيماتهم.

آثار الحرب في أوكرانيا، شكلت محوراً آخر للاجتماع أكد خلاله الرئيس نيجيرفان بارزاني أن إقليم كوردستان يشعر أكثر من أي جهة أخرى بآلام الحرب والنزوح ومآسي الحروب، لهذا فإنه متعاطف مع شعب أوكرانيا والضحايا ويأمل انتهاء الحرب وتحل أطرافها مشاكلها من خلال الحوار.

محادثات فيينا والملف النووي، الأوضاع السورية وتداعياتها وأحدث المستجدات في المنطقة عموماً، شكلت محوراً آخر للاجتماع.

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