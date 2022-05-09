سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

رئيس اقليم كوردستان يبحث جملة ملفات مع سفير بلجيكا

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-05-09T12:30:12+0000
رئيس اقليم كوردستان يبحث جملة ملفات مع سفير بلجيكا

شفق نيوز/ استقبل نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كوردستان، اليوم الاثنين، فيليب فاندين بولك سفير بلجيكا في الأردن والعراق، وبحث معه سبل تقوية علاقات العراق وإقليم كوردستان مع بلجيكا، ودور بلجيكا في إطار التحالف الدولي للقضاء على داعش، بالإضافة إلى تطورات العملية السياسية في العراق وعلاقات أربيل – بغداد.

وأكد الجانبان بحسب بيان لرئاسة الاقليم، على تعزيز العلاقات وتوسيع آفاق التعاون المشترك واتفقا في الرأي بأن داعش لا يزال يشكل خطراً حقيقياً وتهديداً لأمن العراق والمنطقة، لهذا يحتاج العراق إلى استمرار الدعم الدولي.

وعبر السفير البلجيكي عن ثناء بلاده وتقديرها لدور إقليم كوردستان في مواجهة داعش وتضحيات البيشمركة، مشدداً على أن بلده سيظل شريكاً ملتزماً بمساندة العراق وإقليم كوردستان.

من جهته، وإلى جانب التعبير عن شكر وامتنان إقليم كوردستان للدعم والمساعدات البلجيكية في الحرب على الإرهاب، أكد الرئيس نيجيرفان بارزاني ضرورة التعاون والتنسيق بين الجيش العراقي والبيشمركة وبصورة خاصة في مناطق الفراغ الأمني.

وكانت أحوال سنجار وتكرار نزوح أهالي المنطقة نتيجة التطورات الأمنية، مهام ونشاط يونيتاد في العراق، الوضع الداخلي لإقليم كوردستان وأهمية الحوار من أجل التفاهم، مسألة الحريات وحرية التعبير، وباء كوفيد-١٩ وتداعياته، آخر مستجدات الحرب والمواجهات في أوكرانيا وآثارها، أوضاع المنطقة بصورة عامة، التحديات الراهنة التي يواجهها العالم، إلى جانب مسائل أخرى شكلت محاور أخرى من الاجتماع.

related

نيجيرفان بارزاني ونائبة رئيس الحكومة البلجيكية يناقشان الاوضاع في مخيم الهول السوري

Date: 2022-02-19 19:09:57
نيجيرفان بارزاني ونائبة رئيس الحكومة البلجيكية يناقشان الاوضاع في مخيم الهول السوري

رئاسة إقليم كوردستان تعلن تفاصيل لقاء نيجيرفان بارزاني وبابا الفاتيكان

Date: 2021-03-07 09:55:56
رئاسة إقليم كوردستان تعلن تفاصيل لقاء نيجيرفان بارزاني وبابا الفاتيكان

نيجيرفان بارزاني يهنئ المسيحيين: الٳقليم سيظل مهدا للتعايش المشترك

Date: 2021-12-24 15:37:21
نيجيرفان بارزاني يهنئ المسيحيين: الٳقليم سيظل مهدا للتعايش المشترك

رئيس إقليم كوردستان يهاتف "رئيسي" ويهنئه بفوزه في الانتخابات الإيرانية

Date: 2021-06-21 18:09:07
رئيس إقليم كوردستان يهاتف "رئيسي" ويهنئه بفوزه في الانتخابات الإيرانية

نيجيرفان بارزاني: يتعين أن يكون إقليم كوردستان شريكاً حقيقياً بالدولة الاتحادية العراقية

Date: 2021-09-25 07:42:07
نيجيرفان بارزاني: يتعين أن يكون إقليم كوردستان شريكاً حقيقياً بالدولة الاتحادية العراقية

نيجيرفان بارزاني: يتعين أن نكون صفاً واحداً للحفاظ على المكتسبات وليس المناصب

Date: 2022-02-15 13:14:35
نيجيرفان بارزاني: يتعين أن نكون صفاً واحداً للحفاظ على المكتسبات وليس المناصب

رئاسة اقليم كوردستان تكشف عن فحوى رسالة بايدن لنيجيرفان بارزاني

Date: 2022-03-30 17:28:58
رئاسة اقليم كوردستان تكشف عن فحوى رسالة بايدن لنيجيرفان بارزاني

بارزاني لبنس: نرغب بتطوير العلاقات مع امريكا وان تشمل المجالات كافة

Date: 2019-11-23 17:35:51
بارزاني لبنس: نرغب بتطوير العلاقات مع امريكا وان تشمل المجالات كافة