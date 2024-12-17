رئيس اقليم كوردستان والتحالف الدولي يؤكدان على التعاون الثلاثي بالعراق

شفق نيوز/ استقبل رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، صباح اليوم الثلاثاء، الجنرال كيفين ليهي، قائد قوات التحالف الدولي في العراق وسوريا.

وذكرت رئاسة الاقليم في بيان اليوم، أنه جرى خلال لقاء حضره وزير شؤون البيشمركة، بحث آخر تطورات الوضع الأمني ​​في العراق وسوريا، والتشديد على ضرورة تعزيز التعاون بين قوات البيشمركة والجيش العراقي مع قوات التحالف الدولي.

والى جانب تأكيد الرئيس نيجيرفان بارزاني على أهمية استمرار دعم التحالف الدولي للعراق، أشاد بالتنسيق المشترك مع الحلفاء في مواجهة التهديد الإرهابي، واعتبر استمرار التعاون بين الأطراف كافة مفتاحاً لتعزيز الأمن في العراق.

من جانبه أشاد قائد قوات التحالف بدور إقليم كوردستان وقوات البيشمركة في مكافحة الإرهاب، وأكد التزام قوات التحالف بمواصلة دعم العراق وإقليم كوردستان للحفاظ على السلام والاستقرار والقضاء على خطر تنظيم داعش.

وكان للاجتماع محور آخر و هو الدعوة إلى استمرار التنسيق والتشاور المشترك لضمان الاستقرار ومعالجة التحديات الأمنية الراهنة في المنطقة والعديد من المسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك.