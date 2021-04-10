رئيس اقليم كوردستان معزيا بوفاة دلزار: ستبقى نتاجاته حية في ذاكرتنا

شفق نيوز/ عبر رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، عن تعازيه، بوفاة الشاعر والمناضل الكوردي البارز احمد دلزار الذي وافاه الأجل في اربيل، يوم السبت، عن عمر تجاوز المائة عام.

وجاء في رسالة تعزية لبارزاني وردت لوكالة شفق نيوز، انه "تلقى بأسى نبأ وفاة الشاعر الكبير والمناضل البارز للشعب الكوردي أحمد دلزار"، موضحا ان "دلزار الشاعر الكبير كان مثال العطاء والمواقف والثبات في ميداني الادب والنضال السياسي كرس عمره لخدمة شعبه وافكاره ومعتقده".

واضاف بارزاني ان "دلزار كان اسما لامعا على مستوى كوردستان والحركة الوطنية العراقية وستبقى نتاجاته الغزيرة واشعاره الجميلة حية في ذاكرتنا".

وعبر بارزاني عن تعازيه ومواساته لذوي ورفاق واصدقاء الراحل وجميع الكتاب والمثقفين في كوردستان، مشاطرا الجميع الحزن بالمناسبة.

وتوفي الشاعر الكوردي أحمد دلزار، يوم السبت، في أحد مستشفيات أربيل عاصمة إقليم كوردستان، عن عمر تجاوز المئة العام، بعد صراع طويل مع المرض.

والشاعر أحمد دلزار، الذي لُقب بالشاعر الأممي ولد في كويسنجق، عام 1920، وأكمل دراسته الدينية لدى الكتاتيب والابتدائية والمتوسطة في المدينة نفسها والتحق ببعض الدورات الثقافية خارج الوطن.

وللشاعر الراحل، دواوين شعرية باللغتين العربية والكوردية.

وقبل عام 1959 أصبح عضواً في اتحاد الأدباء العراقيين، وفي 1970 أصبح عضواً في الهيئة الإدارية لاتحاد الأدباء الكورد، وبين أعوام 1974-1979 كان يمثل في أربيل الجبهة الوطنية فاختير عضواً في المجلس التشريعي لمنطقة "الحكم الذاتي" في كوردستان في دورتيه الأولى والثانية.

في خضم الحرب العالمية الثانية التحق بالخدمة العسكرية لمدة أربع سنوات تقريباً، وبعد ذلك دخل المعترك السياسي. ومنذ 1947 والى بداية العقد العاشر من القرن الماضي قضى معظم أيامه في السجون والمعتقلات والتشرد.